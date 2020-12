Völklingen

Radkappen abmontiert und in Bäume gehängt

Unbekannte Täter haben in Völklingen Radkappen abmontiert und auf einem Parkgelände abgelegt und teilweise in Bäume gehängt. Anwohner hatten der Polizei am Samstag über rund 20 derart drapierte Radkappen berichtet. Als die Beamten diese einsammelten, seien zahlreiche Anwohner aus den angrenzenden Straßen auf die Beamten zugekommen und hätten den Verlust ihrer Radkappen beklagt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Rest, der nicht habe zugeordnet werden können, liege abholbereit bei der Polizei.