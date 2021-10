Diez

Radfahrerin wird bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Eine Radfahrerin hat am Sonntagvormittag bei einem Sturz in Diez schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei berichtete, möglicherweise habe die Frau während ihrer Fahrt gesundheitliche Probleme gehabt – dies werde aufgrund der Beschreibung der Fahrweise durch einen Zeugen vermutet. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, sei in einem Kreisel plötzlich zu Boden gestürzt und von Ersthelfern versorgt worden.