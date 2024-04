Mainz

Radfahrerin von Auto erfasst: 56-Jährige tödlich verletzt

Eine 56-jährige Radfahrerin ist in Mainz von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Sie starb am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle im Stadtteil Gonsenheim, wie die Polizei mitteilte. Warum der ebenfalls 56 Jahre alten Autofahrer die Frau anfuhr, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.