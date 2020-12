Archivierter Artikel vom 18.04.2020, 20:10 Uhr

Kirkel

Radfahrer stürzt in Kirkel: Schwere Kopfverletzungen

Ein Radfahrer ist im östlichen Saarland gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann sei nach seinem Sturz bewusstlos auf einer Straße in Kirkel liegen geblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersthelfer brachten den Mann in die stabile Seitenlage und warteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, wie es hieß.