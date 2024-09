Radfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Lkw

Radfahrer stoßen häufig mit rechtsabbiegenden Fahrzeugen zusammen. Am Montagmorgen passierte ein solcher Unfall an einer Kreuzung im Rhein-Pfalz-Kreis.

Lambsheim (dpa). Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Lkw in Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis gestorben. Der 69-Jährige sei am Montagmorgen an der Kreuzung eines mit «Vorfahrt achten» ausgewiesenen Radweges mit einer Ortsentlastungsstraße mit dem rechtsabbiegenden Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei Frankenthal mit. Der Mann habe augenscheinlich Kopfverletzungen erlitten. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Ortsentlastungsstraße mehrere Stunden gesperrt.