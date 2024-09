Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

In der Nacht wird ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Unfall hat weitere Folgen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Saarbrücken in der Nacht mit einem Auto zusammengeprallt und lebensgefährlich verletzt worden. An einer Einmündung habe ihn der Wagen des ebenfalls 24-jährigen Autofahrers mutmaßlich frontal erfasst, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend prallte das Auto gegen den Wagen einer Frau. Ihr Fahrzeug wurde dadurch gegen zwei weitere stehende Autos geschoben. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zunächst war unklar, warum es zu dem Unfall kam.