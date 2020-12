Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 15:20 Uhr

Limbach

Radfahrer kommt bei Unfall im Saarland ums Leben

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag in der Nähe von Limbach (Saarpfalz-Kreis) tödlich verunglückt. Der Mann wollte laut Polizei von einer Landstraße nach links auf einen Radweg wechseln. Als er die Fahrbahn überquerte, wurde er von einem entgegenkommenden Auto erfasste. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Landstraße 145 zwischen Limbach und Schattertriesch war für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.