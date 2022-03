Radfahrer beleidigt spielende Kinder: Polizei gerufen

Weil ein Unbekannter sie beim Spielen auf der Straße beleidigte, haben Kinder in Trier die Polizei gerufen. Der Radfahrer störte sich wohl an der Lautstärke der vier Kinder, soll sie zur Ruhe ermahnt und sich dann beleidigend ihnen gegenüber geäußert haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren seien über das Verhalten des Mannes erschrocken gewesen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.