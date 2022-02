r5 zahlen EGDL 25.2.2022_k

Oberliga Nord

Moskitos Essen – Herner EV Icefighters Leipzig - Eisbären Hamm Saale Bulls Halle – Krefelder EV Crocodiles Hamburg – Black Dragons Erfurt EG Diez-Limburg - Hannover Scorp. Fr., 20 Black Dragons Erfurt – EG Diez-Limburg So., 16 Krefelder EV – Crocodiles Hamburg So., 17.15 Icefighters Leipzig – Tilburg Trapper So., 18 Eisbären Hamm - Moskitos Essen So., 18.30

1. Saale Bulls Halle 42 196:101 2,571 2. Tilburg Trappers 43 192: 94 2,233 3. Hannover Scorpions 45 225:135 2,156 4. Icefighters Leipzig 40 133: 88 2,077 5. EC Hannover Indians 42 185:119 1,976 6. Herner EV 44 187:138 1,886 7. Crocodiles Hamburg 42 163:121 1,884 8. Black Dragons Erfurt 39 141:132 1,410 9. Rostock Piranhas 40 154:193 1,073 10. ESC Moskitos Essen 43 126:189 1,000 11. Herforder EV 42 149:213 0,976 12. Krefelder EV 44 114:241 0,727 13. EG Diez-Limburg 41 127:218 0,707 14. LH Eisbären Hamm 45 123:233 0,391

Anmerkung: Zur Ermittlung des Tabellenstandes wird nach den zahlreichen Corona bedingten Ausfällen die Quotientenregelung angewandt.