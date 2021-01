Mainz

Quote und Praxisförderung: Hausärzte auf dem Land gewinnen

Landarztquote, Förderung neuer Praxen, Wiedereinstiegskurse und Beratungsstellen für Kommunen: Die rheinland-pfälzische Landesregierung versucht mit einer Reihe von Initiativen die hausärztliche Versorgung auf dem Land auch in Zukunft sicherzustellen. Denn die Nachbesetzung freiwerdender Stellen werde in den kommenden Jahren eine Herausforderung, heißt es im Gesundheitsministerium in Mainz. Derzeit habe der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen zwar ausschließlich für die Region Prüm eine drohende Unterversorgung festgestellt. Schon Ende 2019 seien aber bereits 40 Prozent der Hausärzte mindestens 60 Jahre alt gewesen.