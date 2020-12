Trier

Quarantäne in Asylbewerber-Einrichtung in Hermeskeil endet

Die coronabedingte Komplett-Quarantäne der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil ist am Freitag beendet worden. Aktuell stehe nur noch ein Haus mit rund 70 Personen, die Kontakt mit Infizierten hatten, unter Quarantäne, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Freitag mit.