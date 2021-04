Quadfahrer wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Losheim am See (dpa/lrs) – Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein Quadfahrer in Losheim am See von seinem Fahrzeug geschleudert worden. Dabei hat sich der 24 Jahre alte Mann schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte ein Autofahrer den Quadfahrer sowie dessen Begleiter, der ebenfalls mit einem solchen Geländefahrzeug unterwegs war, verfolgt. Der 64 Jahre alte Fahrer habe Beide zur Rede stellen wollen, da sie sich mit ihren Quads unberechtigt auf seinem Grundstück aufgehalten hätten.