Kirchheimbolanden

Donnersbergkreis

Quadfahrer stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Quad bei Kirchheimbolanden (Landkreis Donnersbergkreis) in eine tiefe Böschung gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er kam am Dienstagabend aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann versuchte gegenzulenken, geriet dabei aber auf die linke Fahrbahn. Er überschlug sich und stürzte mit dem Quad die Böschung herab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Um die Unfallursache zu klären, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.