Daaden

Quadfahrer ohne Führerschein verletzt Polizisten

Ein Quadfahrer ohne Führerschein hat in Daaden im Westerwald auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle einen Polizisten leicht verletzt. Nach Mitteilung der Polizei vom Donnerstag steuerte der 44-Jährige am Mittwochabend auf einen Beamten zu. Dieser sprang zwar zur Seite, wurde aber am Bein angestoßen. Die Polizisten konnten den Mann schließlich vorläufig festnehmen. Neben einem Führerschein fehlte auch die Zulassung für das Quad. Zudem stand der Fahrer nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss. Nun ermittelt die Polizei wegen einer ganzen Reihe von Straftaten.