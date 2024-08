Putins Porträt gegen Nawalnys getauscht: Stand Kevin Lick schon Jahre unter Beobachtung?

Zurück in seiner Geburtsstadt Montabaur: 2005 wurde der Deutsch-Russe Kevin Lick im Westerwald geboren, später zog er mit seiner Mutter nach Russland und wurde, weil ihm Landesverrat vorgeworfen wurde, zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt. Im August kam er in einem Gefangenenaustausch frei. Jetzt will er nach vorn blicken. Foto: Sascha Ditscher