Pur-Konzert in Losheim wegen Unwetters abgesagt

Losheim am See (dpa/lrs) – Wegen eines herannahenden Unwetters ist ein Konzert der Pop-Band Pur in Losheim am See abgesagt worden. «Leider ist für heute Abend eine Verschärfung der Wetterlage zu erwarten, weswegen gemeinschaftlich beschlossen wurde, die Veranstaltung abzusagen», teilte der Veranstalter am Abend mit. Die Entscheidung sei allen Beteiligten nicht leichtgefallen. Die Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, nicht anzureisen. Die Band um Frontmann Hartmut Engler sollte eigentlich um 19.00 Uhr am Strandbad in Losheim auftreten.

Nach zunächst noch hochsommerlichen Temperaturen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für den Abend Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen voraus. Vereinzelt seien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen, warnten die Meteorologen.