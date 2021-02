Mainz

Puppe am Rheinufer löst Rettungskräfteeinsatz aus

Eine Gummipuppe am Rheinufer in Mainz hat einen Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Ein besorgter Spaziergänger hatte einer Polizeistreife am Freitag im Stadtteil Laubenheim einen nackten, leblosen Körper am Ufer nahe einer Rampe in den Fluss gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen, Kriminalpolizei, ein Notarzt, die Berufsfeuerwehr sowie die Wasserschutzpolizei aus. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich um einen „täuschend echt aussehenden Unterleib einer Gummipuppe“ handelte, wie es in der Polizeimitteilung weiter hieß.