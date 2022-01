Frankenthal

Pumpenhersteller KSB steigert Umsatz

Die sich erholende Weltwirtschaft hat dem Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im Geschäftsjahr 2021 zu einem Plus bei Auftragseingang und Umsatz verholfen. Der Auftragseingang wuchs um 268 Millionen Euro auf 2,412 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz legte um 136 Millionen Euro auf 2,344 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis (Ebit) liegt den Angaben zufolge zwischen 135 und 145 Millionen. Die genauen Zahlen will das Unternehmen aus dem pfälzischen Frankenthal im März mitteilen.