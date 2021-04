Mainz

Psychotherapien: Vertrauensverlust in Politik häufiges Thema

Ein Vertrauensverlust in die Politik wegen des Umgangs mit der Corona-Pandemie ist nach Darstellung der Landespsychotherapeutenkammer in vielen Therapie-Sitzungen spürbar. „Die Impf-Bereitschaft ist hoch trotz des Astrazeneca-Kommunikations-Desasters“, sagte die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, Sabine Maur, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das Vertrauen in die Politik hat allerdings einen deutlichen Knick bekommen“, sagte sie unter Berufung auf eine Cosmo-Umfrage.