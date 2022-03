Trier/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Mainz

Flutkatastrophe

Psychosoziale Nachsorge für Hochwasser-Opfer aufgebaut

Achteinhalb Monate nach der Flutkatastrophe können sich Betroffene an eine langfristig angelegte psychosoziale Nachsorge wenden. In den Regionen im Ahrtal und Tier-Eifel haben die Landesregierung und der Paritätische Landesverband dazu jeweils acht Selbsthilfe-Kontaktbüros mit regelmäßigen Sprechzeiten eingerichtet, wie die Staatskanzlei am Montag in Mainz mitteilte. Selbsthilfegruppen mit und ohne professionelle Anleitung soll es auch geben.