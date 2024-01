Psychisch auffällige Frau verletzt Kind auf Spielplatz

Eine mit einer Axt und einem Messer bewaffnete Frau hat auf einem Spielplatz in Saarbrücken-Burbach ein Kind geschlagen und dann dessen Vater bedroht. Die Frau schlug nach Polizeiangaben vom Sonntag am Samstag zunächst das spielende Kind unvermittelt mit der Hand auf den Kopf. Als der Vater die Frau zur Rede stellte, zog sie Axt und Messer aus einer Einkaufstasche und bedrohte ihn.

ARCHIV – Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken-Burbach (dpa) – Die per Notruf alarmierte Polizei nahm die Frau kurz darauf in der Nähe des Spielplatzes fest. Sie wurde den Angaben zufolge «aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes» in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das betroffene Kind habe durch den Schlag auf den Kopf Schmerzen und einen Schock erlitten. Auch andere Kinder, die den Vorfall beobachteten, standen unter Schock, wie die Polizei mitteilte.

Mitteilung Polizei