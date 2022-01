Speyer

Prüfung der Grundrente erfasst weitere Jahrgänge

Bei der Prüfung eines Anspruchs auf Grundrente sind in Rheinland-Pfalz nun alle Renten mit Beginn seit 1992 an der Reihe. „Auch das geht nur in Etappen“, sagte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold, der Deutschen Presse-Agentur. Die Prüfung dieser Jahrgänge sei im gerade angelaufenen Jahr gestartet. Insgesamt muss die Rentenversicherung in dem Bundesland rund 641.000 Renten überprüfen. Dieser Vorgang laufe automatisch. „Niemand muss einen Antrag stellen“, betonte Arnold.