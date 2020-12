Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 12:40 Uhr

Berlin

Prozessbeginn: Tödlicher Angriff auf von Weizsäcker

Genau sechs Monate nach der tödlichen Messerattacke gegen den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker beginnt am 19. Mai der Prozess gegen einen 57-Jährigen am Landgericht in der Hauptstadt. Dem Angeklagten aus Rheinland-Pfalz werden Mord sowie versuchter Mord an einem Polizisten vorgeworfen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte.