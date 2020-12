Koblenz

Prozess wegen Handels mit mehr als einer Tonne Heroin

Wegen internationalen Drogenhandels mit mehr als einer Tonne Heroin stehen seit Dienstag ein 49- und ein 59-jähriger Mann vor dem Landgericht Koblenz. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Sie sollen sich laut Staatsanwaltschaft mit einem dritten Angeklagten, dessen Prozess abgetrennt worden ist, im Oktober bis November 2019 am Transport von Heroin per Lastwagen aus dem Iran nach Deutschland beteiligt haben. Als Teil einer internationalen Bande hätten sie auch am Handel damit mitgewirkt.