Prozess um versuchten Mord: Angeklagter bestreitet Tat

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen versuchten Mordes muss sich seit Montag ein 28-Jähriger vor dem Landgericht in Saarbrücken verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am 9. Juli 2019 gegen 22.15 Uhr in Wadern in einem Mehrfamilienhaus mehrere Feuer gelegt zu haben, um es in Brand zu setzen. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin hat der deutsche Staatsangehörige bestritten, die Tat begangen zu haben. Er sei zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen. (Aktenzeichen: 1 Ks 4 Js 1436/19 (2/20))