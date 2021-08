Trier

Prozess um tödliche Amokfahrt in Trier beginnt

Fast neun Monate nach der tödlichen Amokfahrt in Trier beginnt am heutigen Tag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem 51-Jährigen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. Der Mann soll mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Dabei sei er in einem Zickzack-Kurs wahllos und gezielt auf Passanten zugefahren, hieß es von der Staatsanwaltschaft.