Bad Kreuznach

Landgericht Bad Kreuznach

Prozess um Tankstellen-Mord: Gutachten zu Tatwaffe liegt vor

Im Mordprozess um den nach einem Maskenstreit erschossenen Tankstellenmitarbeiter besteht laut einem Fachmann kein Zweifel an der Tatwaffe. Der als Zeuge geladene Sachverständige erklärte am Freitag am Landgericht Bad Kreuznach, dass der Revolver des 50-jährigen Angeklagten die Tatwaffe sei. «Der Lauf entspricht den Spuren am Geschoss», sagte der 46-Jährige. Diese seien «übereinstimmend und beweiskräftig».