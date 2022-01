Koblenz/Damaskus

Prozess um Staatsfolter: Menschenrechtler begrüßen Urteil

Menschenrechtler sehen in der Verurteilung des Angeklagten im Strafprozess um Staatsfolter in Syrien einen „bahnbrechenden Schritt“ in Richtung Gerechtigkeit. „Das Urteil ist ein bedeutsamer Moment für Zivilisten, die Folter und sexuellen Missbrauch in syrischen Gefängnissen überlebt haben“, teilte die Organisation Human Rights Watch am Donnerstag mit. Der Angeklagte Anwar R. war am Donnerstag von einem deutschen Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden.