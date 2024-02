Prozess um missbrauchte Pflegekinder beginnt

ARCHIV – Die Richterbank eines Saals im Landgericht. Im Missbrauchs-Prozess gegen einen 71 Jahre alten Busfahrer wird das Urteil erwartet. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken/Mettlach (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine Frau und einen Mann aus Mettlach, die sich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten müssen. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Februar 2002 bis Dezember 2011 mehrere Pflegekinder gequält und misshandelt zu haben. Der Mann soll zudem an einem Pflegekind sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Detaillierte Angaben zum Sachverhalt und zur Zahl und dem Alter der Opfer wollte ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage nicht machen. Er verwies darauf, dass es bei Sexualdelikten, die Gegenstand der Anklage sind, theoretisch möglich sei, dass ein Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werde.

Bislang sind zehn Verhandlungstermine angesetzt, ein Urteil könnte demnach am 7. Mai fallen.