Landau

Prozess um Leiche auf Beifahrersitz: Lebenslange Haft

Weil er nach Ansicht des Gerichts seine Lebensgefährtin während der Fahrt im Auto mit drei Schüssen getötet hat, ist ein 32-jähriger Mann in Rheinland-Pfalz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht habe den Tatbestand des Mordes als erfüllt gesehen, teilte ein Justizsprecher in Landau am Freitag mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.