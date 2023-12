Eine mutmaßliche Bande soll mit gefälschten Corona-Impfausweisen mächtig Kasse gemacht haben. Die Anklage lautet am Koblenzer Landgericht auf Urkundenfälschung. Beim Prozessauftakt hatten die Koblenzer Rechtsanwälte Holger Wirthwein und Stefan Härtel die Anklageschrift indes in großen Teilen für unzulässig erklärt. An Prozesstag zwei hat die Kammer um Richter Andreas Groß auf die Kritik reagiert.