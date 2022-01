Koblenz

Prozess um Folter in Syrien: Verteidigung geht in Revision

Nach dem Urteil im Koblenzer Prozess um Staatsfolter in Syrien hat die Verteidigung Revision beim Bundesgerichtshof angekündigt. Er sei mit dem Richterspruch „nicht zufrieden“, sagte Verteidiger Yorck Fratzky am Donnerstag in Koblenz weiter. Der angeklagte Anwar R. sei stellvertretend für das Regime verurteilt worden. „Die Verteidigung hat diese persönliche Schuld nicht gesehen.“