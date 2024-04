Prozess um Entführung und Missbrauch von Zehnjähriger

Anzeige

Landau (dpa). Rund sieben Monate nach der Entführung und dem sexuellen Missbrauch einer Zehnjährigen im pfälzischen Edenkoben wird am Donnerstag vor dem Landgericht Landau das Urteil erwartet. Der 62 Jahre alte Angeklagte soll das Mädchen am 11. September auf dessen Schulweg mit Gewalt in sein Auto gedrückt und es später in einem leer stehenden Gebäude missbraucht haben.

Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann festgenommen und das Kind befreit. Die Staatsanwaltschaft strebt für den Angeklagten die Sicherungsverwahrung im Anschluss an eine Haftstrafe an.

Dem Gericht zufolge soll das Urteil nach 14.00 Uhr verkündet werden. Die genaue Uhrzeit ist unklar – auch, weil zunächst die Verteidigung ihr Plädoyer halten soll. Diese Schlussrede ist nicht öffentlich. Danach ist die Verkündung des sogenannten Urteilstenors geplant – mit Publikum. Bereits beim Verlesen der Anklage mussten Zuschauer und Journalisten Anfang März zeitweise den Saal verlassen. Es gehe um «schutzwürdige Interessen», hieß es.

