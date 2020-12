Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 17:30 Uhr

Trier

Prozess um „Cyberbunker“ startet im Oktober

Der Prozess um den Darknet-„Cyberbunker“ an der Mosel wird im Oktober vor dem Trierer Landgericht beginnen. Die zweite Strafkammer des Gerichts hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen insgesamt acht Beschuldigte zugelassen, wie das Landgericht am Mittwoch in Trier mitteilte. Losgehen wird das Verfahren nun voraussichtlich am 19. Oktober