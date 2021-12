Trier

Prozess um Amokfahrt in Trier: Weitere Termine angekündigt

Der Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier geht in die Verlängerung. Das Landgericht Trier kündigte am Dienstag 14 weitere Prozesstermine bis zum 26. April 2022 an. Zunächst war das Verfahren bis Ende Januar terminiert gewesen. Bei der Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember 2020 waren fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden zahlreiche Passanten verletzt und traumatisiert.