Trier

Prozess um Amokfahrt in Trier geht in die Beweisaufnahme

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Trierer Amokfahrer vor dem Landgericht startet an diesem Freitag (9.00 Uhr) in die Beweisaufnahme. Mehrere Polizisten sollen als Zeugen gehört werden, wie das Gericht mitteilte. Dabei handele es sich um „Beamten des ersten Zugriffs“. Sie waren vor Ort, als die Amokfahrt am 1. Dezember 2020 passierte: Bei der Tat wurden fünf Menschen getötet. Zudem gab es zahlreiche Verletzte und Traumatisierte.