Prozess: JVA-Insasse soll Mithäftling zu Geiselnahme angestiftet haben

i ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im nun am Koblenzer Landgericht angelaufenen Prozess sind Vorwürfe im Raum, die unweigerlich an Praktiken der Mafia erinnern. Laut einem Zeugen soll ein 38-Jähriger geplant haben, einen Italiener zu töten, dessen Leiche in Säure aufzulösen – und die Überreste in den Rhein zu schütten.