Plus Rheinland-Pfalz Prozess in Koblenz: Gruppe gab vor, mit Gott sprechen zu können und zockte Seniorin ab Eine Betrügerbande hat eine offenbar leicht- und tiefgläubige Seniorin aus dem Landkreis Cochem-Zell um ihr Haus, ihr Auto und ihr Erspartes gebracht. Die Täter behaupteten, dass sie in Kontakt mit Gott stünden, dass der Familie der Seniorin Unheil drohe – und, dass nur sie dieses gegen Geld abwenden könnten. Es geht um mehr als 70 000 Euro, nun ist in Koblenz der Prozess gestartet. Von Johannes Mario Löhr

Ein unfassbarer Fall ist am Donnerstag am Koblenzer Landgericht angelaufen: Eine 65-jährige Seniorin mit russischen Wurzeln aus dem Landkreis Cochem-Zell ist einer Betrügerbande aufgesessen, die behauptet hatte, direkten Kontakt zu Gott zu haben und Krankheiten heilen zu können. Die Gruppe erzählte der Frau am Telefon, dass ihrer Familie großes Unheil ...