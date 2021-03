Frankenthal

Prozess gegen vier mutmaßliche Geldautomatenknacker

Sie sollen einen Geldautomaten in der Pfalz gesprengt haben, ohne aber an die Scheine und Münzen heranzukommen – sowie bereits einen zweiten Automaten im Visier gehabt haben: Deswegen stehen vier Männer seit Dienstag in Frankenthal vor Gericht.