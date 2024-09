Das Foto zeigt den Richtertisch im Gerichtssaal des US-Militärgerichts auf der US-Air Base Spangdahlem. Dort beginnt bald der Prozess vor dem US-Militärgericht zu einem tödlichem Messerangriff. Der Angeklagte ist Angehöriger des US-Militärs, deshalb wurde er an die US-Justiz überstellt und von ihr angeklagt. Das ist im Nato-Truppenstatut so vereinbart. Die Anklage nach US-Recht lautet auf nicht vorsätzlichen Mord, schwere Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe und Behinderung der Justiz. Der Prozess findet auf dem Gelände der Airbase statt. An den ersten beiden Prozesstagen soll es vor allem um verfahrenstechnischen Angelegenheiten wie die Anhörung von Anträgen und der Auswahl der Geschworenen gehen. (zu dpa: «Prozess gegen US-Soldaten wegen Tötungsdelikts auf Kirmes») Foto: Harald Tittel/DPA