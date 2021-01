Koblenz

Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär beginnt in Koblenz

Ein mutmaßlicher Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK steht von heute an vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Der 60-Jährige soll laut Anklage unter dem Decknamen Çolak das PKK-Gebiet Mainz geleitet haben, zu dem auch die Räume Bad Kreuznach, Hofheim, Wiesbaden, Rüsselsheim und Kelsterbach gehörten. Der zuletzt im nordrhein-westfälischen Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldete türkische Staatsangehörige habe von August 2015 bis Juni 2016 unter anderem Spendenkampagnen organisiert und überwacht. Er wurde am 19. Mai 2020 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er streitet Kontakte zur PKK ab.