Koblenz

Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Führungskader

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat die Anklage gegen einen mutmaßlichen Führungskader der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zugelassen. Der Prozess vor dem Staatsschutzsenat gegen den türkischen Staatsangehörigen beginnt am 20. Oktober, wie das OLG am Dienstag mitteilte. Der zuletzt im nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss gemeldete 38-Jährige soll spätestens von Juni 2017 an unter dem Decknamen „Rojhat“ das PKK-Gebiet Saarbrücken geleitet haben. Von April 2018 bis Juni 2019 soll er für das PKK-Gebiet Frankfurt sowie die PKK-Region Hessen verantwortlich gewesen sein. Zudem habe der mutmaßliche hauptamtliche Kader die PKK-Region Saarland/Rheinland-Pfalz kontrolliert.