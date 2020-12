Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 01:20 Uhr

Koblenz

Prozess gegen mutmaßliche IS-Unterstützerin begonnen

Vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat am Donnerstag der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Unterstützerin aus Idar-Oberstein begonnen. Die 29-Jährige ist die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz. Der dreifachen Mutter wird eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz soll die Frau von September 2014 bis Anfang Februar 2019 Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein.