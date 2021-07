Trier

Prozess gegen Mann wegen Mordes an 63-Jähriger beginnt

Er soll eine 63-Jährige in Trier erschlagen haben, um sie auszurauben: Wegen Mordes aus Habgier muss sich ein 32 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht Trier verantworten. Der Angeklagte aus Eritrea, der aufgrund einer DNA-Spur am Tatort ermittelt werden konnte, soll die Frau aus dem Trierer Obdachlosenmilieu gekannt haben, in dem beide verkehrten. Er konnte wenige Tage nach der mutmaßlichen Tat Mitte Januar verhaftet werden.