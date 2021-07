Bonn

Prozess: Autodiebe hacken Schließsysteme von Luxusautos

Weil sie reihenweise Schließsysteme von Luxuslimousinen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gehackt und so Autos im Wert von mehr als 2,3 Millionen Euro entwendet haben sollen, steht eine mutmaßliche Diebesbande seit diesem Montag vor dem Bonner Landgericht. Die fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 50 Jahren sind wegen schweren Bandendiebstahls sowie gewerbsmäßiger Bandenhehlerei angeklagt. Wegen des umfangreichen Verfahrens hat sich die Staatsanwaltschaft Bonn in ihrer Anklage auf 86 Fälle beschränkt.