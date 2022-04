Schwedt/Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler

Protestaktion von Klimaschützern gegen Öl- und Gasimporte

Bei Protestaktionen gegen Öl- und Gasimporte haben Klimaschützer am Mittwoch versucht, die Versorgung über Pipelines in Brandenburg und im Rheinland zu unterbrechen. An der Ölleitung Druschba in der Nähe von Schwedt an der Oder hätten Aktivisten ein Sperrventil per Hand geschlossen, teilte die Gruppe «Letzte Generation» mit, die seit Jahresbeginn auch Autobahnblockaden organisierte.