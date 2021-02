Die Organisatoren kündigten Sternfahrten nach Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße und Alzey an. Demnach sollen am Vormittag mehrere hundert Traktoren an der Demonstration unter dem Motto „Wir können Insektenschutz besser“ teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-354568/2