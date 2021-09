Büchel

Protest gegen Atomwaffen in der Eifel

Mehrere hundert Menschen haben am Sonntag an einer Aktion gegen die Stationierung von Atomwaffen in der Eifel teilgenommen. Die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ erklärte, es habe rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Menschenkette in Büchel gegeben und forderte den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen.