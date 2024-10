Ein Gerüst steht an einer Baustelle für Wohnungen. In Rheinland-Pfalz haben 2022 rund 28 000 Sozialwohnungen gefehlt. Das geht aus einer Berechnung hervor, die das Bündnis «Soziales Wohnen» am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. (zu dpa: «Projekte zur Gebäude-Umnutzung - aus Scheune wird Wohnraum») Foto: Sebastian Gollnow/DPA