Mainz

Bildungsministerium

Projekt will Schüler im Umgang mit Stress kompetenter machen

Fünft- bis Zehntklässler in Rheinland-Pfalz sollen befähigt werden, besser mit Stress und psychischen Belastungen umzugehen. «Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren ein Schulprogramm zu entwickeln, das sich nachhaltig positiv auf die mentale Gesundheitskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler auswirkt und flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz einsetzbar ist», kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz an.